МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МО сообщили об уничтожении БПЛА в Курской и Белгородской областях

Один беспилотник сбит над Курской областью, два - над Белгородской.
2024-05-28 07:03:17
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили в ночь на вторник, 28 мая, один украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

Еще два украинских дрона самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области.

Дежурные средства ПВО пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Накануне ночью ВС РФ нейтрализовали 12 украинских БПЛА в разных регионах РФ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #Курская область #белгородская область #ВСУ #дроны
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 