В МО сообщили об уничтожении БПЛА в Курской и Белгородской областях

Российские военнослужащие уничтожили в ночь на вторник, 28 мая, один украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

Еще два украинских дрона самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области.

Дежурные средства ПВО пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Накануне ночью ВС РФ нейтрализовали 12 украинских БПЛА в разных регионах РФ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.