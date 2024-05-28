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МИД КНР: США не должны вмешиваться в морские споры Китая и соседей

Заявление министерства опубликовано по итогам консультаций двух стран по морским вопросам.
Владимир Рубанов 2024-05-28 06:21:37
© Фото: Iranian Army Office Keystone Press Agency Globallook Press

В министерстве иностранных дел КНР призвали Вашингтон не вмешиваться в морские споры между Китаем и его соседями. США не должны организовывать «маленькие клубы» с целью «использования моря для контроля над Китаем», говорится в сообщении МИД.

В Пекине призвали Соединенные Штаты не подрывать региональный мир и стабильность. В заявлении Китай выразил серьезную обеспокоенность провокациями США в окружающих КНР водах. Пекин призвал Вашингтон искренне уважать территориальный суверенитет, морские права и интересы КНР.

КНР и США провели 24 мая второй раунд двусторонних консультаций по морским вопросам. Заявление МИД посвящено его итогам. Отдельно Пекин призвал американцев не подыгрывать силам, которые выступают за «независимость Тайваня».

Накануне делегация конгресса США прибыла на Тайвань для встречи с новым президентом. Ее возглавляет председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

В эти дни Китай проводит военные учения в Тайваньском проливе. Неделю назад вступил в должность новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ.

#Китай #сша #мид #кнр #Тайвань #Морское право #морские споры #территориальные споры
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