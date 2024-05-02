Объективное расследование трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, разрушит миф о Евромайдане и европейских ценностях, а также о якобы благородных целях и идеях тех, кто устроил государственный переворот на Украине. Об этом «Звезде» рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Марков.

«Я думаю, что Зеленский - это последний президент Украины. Но если бы был следующий, то он тоже бы не расследовал. Это разрушит миф», - отметил он.

Игорь Марков считает, что произошедшее в Одессе - карательная акция. Ее организовали те, кто устроил государственный переворот на Украине.

«Устроили для подавления пророссийских настроений. Это уже стало очевидно», - добавил он.

Напомним, ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что расследование трагедии в Доме профсоюзов станет возможным после падения киевского режима. По его словам, США, ЕС и Великобритания «как минимум уже пять лет всячески препятствуют расследованию преступления».