Расследование трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, станет возможным после падения киевского режима. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«Полное расследование преступления в Одессе станет возможно после низложения нынешнего режима, который является и преемником тех убийц, и их укрывателем», - передает его слова РИА Новости.

Дипломат также отметил, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Европейский союз «как минимум уже пять лет всячески препятствуют расследованию этого преступления».

«Запад благословил этот режим, он создал все условия для захвата власти, этот режим - их порождение. Как они могли в расследовании выйти на самих себя?» - сказал Мирошник.

Он добавил, что Запад своими руками «вырастил этих радикалов и сам заплатил за их преступления».

Напомним, ровно 10 лет назад сторонники госпереворота на Украине и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители антимайдана. В результате той страшной трагедии погибли 48 человек, более 250 человек получили тяжелые травмы.