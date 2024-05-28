Пятая бригада ВСУ, которая удерживает позиции вблизи Часова Яра, потеряла около половины численности личного состава за два года, пишет британская газета The Times.

«После более двух лет боев... бригада потеряла 40% от своей первоначальной численности», - говорится в публикации.

Подобные потери произошли в результате двух лет боестолкновений, однако также подразделение несло потери из-за «большого числа заболевших и дезертиров», пишет радио Sputnik. Уточняется, что сейчас состав бригады на 90% представлен мобилизованными.

В качестве еще одной проблемы называют «снарядный голод», боеприпасов регулярно не хватает. В основном же помощь, переданная США, идет частям ВСУ на Харьковском направлении.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщали о непрекращающейся работе артиллеристов ВДВ в Часовом Яре, которые уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, расположенные в населенном пункте. На прошлой неделе российские бойцы уничтожили до взвода пехоты ВСУ в Часовом Яре.