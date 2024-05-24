Расчеты «Градов» уничтожили до взвода пехоты ВСУ в Часовом Яре

Расчеты российских боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» костромских десантников уничтожили до взвода украинских боевиков в Часовом Яре. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе боевой работы поражены укрепления националистов в н. п. Часов Яр и уничтожено до взвода пехоты ВСУ в оборудованных под опорные пункты зданиях», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что артиллеристы ВДВ работают днем и ночью, уничтожая бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, а также укрепленные позиции неприятеля, расположенные в Часовом Яре.

При этом уничтожать цели получается с минимальным расходом боеприпасов. Это достигается благодаря налаженному взаимодействию с разведчиками и подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые дают координаты целей и корректируют огонь реактивной артиллерии.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» разгромили украинский опорный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.