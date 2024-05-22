ЗРК «Оса-АКМ» ликвидировал дрон ВСУ на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» группировки войск «Восток». В описании сказано, что зенитчики круглосуточно прикрывают воинские части и подразделения от ударов с воздуха на Южно-Донецком направлении.

На записи можно увидеть, как расчет выдвигается на огневые позиции, ведет разведку воздушной обстановки. Также показано, как зенитный комплекс пускает ракету в сторону цели - снаряд уносится в небо, устремляясь к заветной цели.

ЗРК защищают наши подразделения и объекты от ударов с воздуха. Военнослужащие обнаруживают цели с помощью радиолокационной станции. Радиолокационная станция кругового обзора сканирует небо на расстоянии до 10 километров и на высоту до пяти километров.

Применив вооружение, расчет уезжает на перезарядку - чтобы потом вновь вернуться во всеоружии и продолжать сбивать вражеские воздушные объекты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.