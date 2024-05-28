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Сальдо: в Крынках нашли подвалы, заваленные телами украинских военных

Губернатор Херсонской области заявил, что на левом берегу Днепра остается лишь небольшое количество замученных и голодных националистов.
Сергей Лебедев 2024-05-28 04:50:37
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press

В разрушенных домах села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области обнаружили подвалы, заваленные телами украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Владимир Сальдо.  

«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки - подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев"», - написал губернатор Херсонской области.

Только в таком виде, отметил он, националисты присутствуют в Крынках. По его словам, на левобережье остается лишь небольшое число замученных и голодных украинских солдат, прячущихся в лесополосе.

Напомним, ранее украинские морпехи пожаловались на то, что их посылают на верную смерть ради иллюзии прогресса. Боевики хоронят мысли о жизни в плохо спланированных операциях Киева по переходу на левый берег Днепра.

#морпехи #подвал #Херсонская область #владимир сальдо #Крынки
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