В разрушенных домах села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области обнаружили подвалы, заваленные телами украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки - подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев"», - написал губернатор Херсонской области.

Только в таком виде, отметил он, националисты присутствуют в Крынках. По его словам, на левобережье остается лишь небольшое число замученных и голодных украинских солдат, прячущихся в лесополосе.

Напомним, ранее украинские морпехи пожаловались на то, что их посылают на верную смерть ради иллюзии прогресса. Боевики хоронят мысли о жизни в плохо спланированных операциях Киева по переходу на левый берег Днепра.