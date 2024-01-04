Украинские морпехи, которых командование бросает на убой в попытках закрепиться на восточном берегу Днепра, рассказали, что их бросают «как кусок мяса» ради незаметных успехов в сдвижении линии фронта. Информацию предоставила газета The Washington Post.

В материале газеты говорится, что украинское командование в надежде показать «западным сторонникам любой прогресс» в военных действиях после провального летнего контрнаступления решило попытаться создать плацдарм в селе Крынки на восточном берегу Днепра. Однако в результате переправ ВСУ теряют большую часть морпехов убитыми и ранеными, при этом безуспешно пытаясь закрепиться на позициях.

«Разочарованные сообщениями МИД Украины, которое в ноябре заявило , что им "удалось закрепить позиции на нескольких опорных пунктах" на реке Днепр, морские пехотинцы рассказали о раненых солдатах, утонувших из-за полученных ранений или или затянутых на дно реки своими тяжелыми рюкзаками. Переправа была настолько опасной, что здесь остались тела нескольких морских пехотинцев, погибших в попытке переправиться через реку два месяца назад», - пишет WP.

Один из бойцов ВСУ рассказал газете, что украинским морпехам приходится передвигаться по мелководным болотам, на которых невозможно закрепиться, выкопать окопы и даже разжечь костры для обогрева.

«Морской пехотинец по имени Дмитрий рассказал, что его "бросили, как кусок мяса волкам" во время перехода, который занимает от 30 минут до часа. Когда его ботинки утонули в грязи, он похоронил мысли о жене и ребенке», - написали в газете.

Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Тобол рассказал, что ВСУ испытывают нехватку сил и снарядный голод на Краснолиманском направлении. Так киевский режим потерял более тысячи боевиков на позициях от берегов Днепра до Кременских лесов.