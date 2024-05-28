Президент Финляндии пообещал признать Палестину

Президент Финляндии Александр Стубб допустил признание палестинского государства, однако конкретных сроков не назвал, пишет финская телерадиокомпания Yle.

«В какой-то момент мы признаем Палестину... Финляндия не произраильская и не пропалестинская», - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Таллине.

По его словам, Палестина до сих пор не была признана, потому что Финляндия выступает на стороне мира, и не занимает позиции ни одного из участников конфликта.

Напомним, ранее власти Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании государственности Палестины с 28 мая.

В ответ на это посол Израиля в ФРГ заявил, что этим государствам и странам, последовавшим их примеру, не будет прощения. По его словам, тем самым «террористы» получают попутный ветер.