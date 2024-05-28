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Военные инженеры возвели переправу через реку Северский Донец

Бойцы понтонно-мостового подразделения из нескольких понтонов собрали паром грузоподъемностью 180 тонн.
2024-05-28 07:52:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы понтонно-мостового подразделения «Южной» группировки войск провели тренировку по организации переправы через реку Северский Донец в тыловом районе специальной операции. Кадры  опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Военные инженеры из нескольких понтонов собрали паром грузоподъемностью 180 тонн. Он обеспечил перевозку техники на другой берег.

В военном ведомстве отмечают, что специалисты постоянно на практике оттачивают действия по организации переправы. Они отрабатывают разгрузку материальной части понтонного парка на воду, сборку ленты понтонного моста и организацию паромного сообщения. Тренировки проводят не только в светлое время суток, но и ночью.

Напомним, ранее Минобороны России показало, как инженеры группировки войск «Центр» отработали приемы и способы форсирования водных преград. Занятия проходили в тыловом районе спецоперации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #паром #МО РФ #переправа #СВО #северский донец
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