Военные инженеры отработали форсирование водных преград в зоне СВО

Инженеры группировки войск «Центр» отработали приемы и способы форсирования водных преград. Занятия проходили в тыловом районе спецоперации, сообщает Минобороны России.

Военнослужащие выбрали подходящий участок, организовали инженерную разведку местности, возвели через водоем понтонный мост, по которому колонна техники перешла на противоположный берег. Кадрами, на которых видно, как формируется понтонная переправа, поделилось оборонное ведомство.

«Завершив переправу, военные инженеры обеспечили переброску автомобильной техники с одного берега на другой», - говорится в сообщении Минобороны России.

Подобные занятия проводятся на регулярной основе. Места и типы наводимых переправ постоянно меняются. Военные инженеры в ходе тренировок получают опыт и отрабатывают действия до автоматизма.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.