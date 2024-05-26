Захарова назвала «кринжем года» слова Байдена о силе США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена о незаменимости американской нации. В своем Telegram-канале она назвала это «кринжем года» и напомнила про государственный долг Соединенных Штатов.

Речь идет о словах, которые Байден сказал выпускникам Военной академии США. Он не только назвал американце незаменимыми, но и заявил, что Штаты - это единственная сверхдержава и ведущая демократия в мире.

«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», - заявила Захарова.

Представитель МИД также вспомнила историю США и отметила, что в 1912 году президентские выборы в этой стране выиграл кандидат от демократов Вудро Вильсон, который заявлял, что «незаменимых людей нет».

Ранее госдолг США достиг 34 триллионов долларов - таким он был в начале 2024 года. До этого в стране действовал лимит на 31,4 триллиона долларов, однако реальные цифры превысили его, после чего Палата представителей решила увеличить допустимый размер задолженности.