Участники форума «Юнармии» в Подмосковье прошли полосу препятствий

В Подмосковье проходит масштабный Всероссийский форум «Юнармия: от смелых поступков – к новым делам». Школьники со всей страны учатся управлять FPV-дронами, играют в тэг-регби, проходят полосы препятствий, занимаются скалолазанием и участвуют в различных мастер-классах. Кроме того, подростки могут пообщаться с настоящими героями нашего времени - участниками специальной операции.

За восемь лет, прошедших с момента основания, «Юнармия» собрала в своих рядах полтора миллиона детей. На форум приехали самые активные и перспективные юноши и девушки. Участники представляют все 89 регионов страны.

Юнармейцы все время заняты. Расписание форума очень плотное.

«У нас первым был регби. Мы уже посетили скалодром. Сейчас наш отряд находится на медицине. Еще были на квадрокоптерах», - рассказал юнармеец Евгений Соловьев.

Юнармейцы постоянно поддерживают участников спецоперации. Напомним, в первый день форума ребята посетили филиал Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского. Там они поздравили бойцов с получением наград.

Юные активисты не забывают отправлять гуманитарную помощь и открытки с пожеланиями скорой победы. Каждое такое письмо – нить, связывающая тыл и фронт.

«Я пишу слова поддержки. Я считают, что им приятно читать, что о них помнят и так говорят», - уверена юнармеец Анна Устюкова.

Юнармейский форум продлится до 28 мая. В день закрытия особо отличившиеся участники движения получат призы.