Юнармейцы навестили находящихся на лечении в госпитале участников СВО

Накануне в Подмосковье стартовал масштабный Всероссийский форум «Юнармия: от смелых поступков - к новым делам». В нем участвуют представители Главного военно-политического управления ВС РФ, Главного штаба движения «Юнармия», а также представители отрядов организации из 89 регионов страны.

В рамках форума его участники посетили расположенный в Подмосковье филиал Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Юнармейцы поздравили участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале, которым вручили государственные и ведомственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

Награды военным вручил главный инспектор Управления генеральных инспекторов МО РФ генерал армии Владимир Исаков. В ходе торжественной церемонии он отметил, что перед бойцами стоит еще один не менее важный подвиг - восстановиться и встать в строй.

«Мы преклоняемся перед вами. Вы ценой своей жизни рисковали и победили», - отметил Владимир Исаков.

Также участникам спецоперации вручили письма от детей. Завершилась торжественная церемония концертом. Юнармейцы исполнили творческие номера для бойцов и их родственников.

Отметим, форум «Юнармия: от смелых поступков - к новым делам» продлится до 28 мая. В ходе него проведут мастер-классы и практические занятия по управлению дронами, тактической медицине, физической и инженерной подготовке, скалолазанию и лазертагу. Также юнармейцы научатся изготавливать маскировочные сети, браслеты выживания и окопные свечи.

Кроме того, на форуме подведут итоги деятельности «Юнармии» за восемь лет. Состоится и награждение отличившихся участников движения. В завершение мероприятия его участники отправят в зону спецоперации гуманитарный груз и открытки, написанные в рамках акции «Письмо солдату».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.