Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне специальной операции уничтожил вражескую самоходную гаубицу «Krab» польского производства и живую силу ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Работу боевой техники противника обнаружили разведчики при помощи беспилотника «Орлан». Координаты цели незамедлительно передали на пункт управления артиллерийского дивизиона.

«Это было не случайно. Выжидали-выжидали планомерно. В какой-то момент выехали, и она ждала нас. Ну и дали ей, как говорится, на орехи», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Да Винчи».

Расчет «Града» отработал точно в указанный квадрат. Одна из ракет попала прямо в САУ «Krab».

Напомним, ранее артиллеристы показали уничтожение из «Града» пехоты ВСУ в лесополосе. Реактивщики группировки войск «Восток» из Бурятии ежедневно уничтожают украинских националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.