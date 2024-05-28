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Расчет «Града» уничтожил САУ «Krab» польского производства

Вражескую боевую технику обнаружили при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан».
2024-05-28 03:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне специальной операции уничтожил вражескую самоходную гаубицу «Krab» польского производства и живую силу ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Работу боевой техники противника обнаружили разведчики при помощи беспилотника «Орлан». Координаты цели незамедлительно передали на пункт управления артиллерийского дивизиона.

«Это было не случайно. Выжидали-выжидали планомерно. В какой-то момент выехали, и она ждала нас. Ну и дали ей, как говорится, на орехи», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Да Винчи».

Расчет «Града» отработал точно в указанный квадрат. Одна из ракет попала прямо в САУ «Krab».

Напомним, ранее артиллеристы показали уничтожение из «Града» пехоты ВСУ в лесополосе. Реактивщики группировки войск «Восток» из Бурятии ежедневно уничтожают украинских националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Град #МО РФ #СВО
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