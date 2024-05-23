Артиллеристы показали уничтожение из «Града» пехоты ВСУ в лесополосе

Российские артиллеристы поражают цели южнее Донецка из РСЗО «Град». На опубликованных кадрах - уничтожение нашими бойцами пехоты ВСУ и их укреплений.

Пакет реактивных снарядов с ревом выходит из направляющих и устремляется вдаль. Туда, где разведка обнаружила много пехотинцев ВСУ и их укрепления. Попадания фиксирует беспилотник.

Реактивщики группировки «Восток» из Бурятии всегда наготове. Пока все спокойно, они, как выражаются сами военнослужащие, прячутся в лесном гараже. Только выявлена цель - сразу же на огневую позицию. И так в среднем до пяти раз в день.

Этот «Град» - настоящий трудяга, за все время на СВО он выпустил по врагу более 10 тысяч реактивных снарядов. В основном машина работает по площадям, но бывало, что попадали в танк, в пикапы и минометные расчеты.

Благодаря металлическим решеткам, наваренным сверху, установка защищена на случай сбросов гранат с беспилотников. Дроны-камикадзе регулярно пытаются атаковать машину. На металле остались боевые шрамы от таких попыток. Однажды, ранение во время боевой работы получил и командир машины.

Ранее танкисты уничтожили пункт управления БПЛА украинских боевиков на правом берегу Днепра. Они нанесли удары по цели из танков Т-90М «Прорыв».

Материал подготовили Игорь Лапик, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.