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В МО Украины заявили, что готовят документы о приеме инструкторов

В ведомстве уточнили, что подготовка необходимых документов была начата заранее, чтобы избежать в будущем «бюрократических моментов».
Елизавета Кондрикова 2024-05-28 02:41:50
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Globallookpress

Минобороны Украины продолжает переговоры с представителями Франции о присутствии военных инструкторов на Украине, ведомство начало работу над соответствующими документами заранее, чтобы не тратить время на «бюрократические моменты» в будущем.

«На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу», - уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Подобное объяснение оборонное ведомство выпустило на фоне сообщения Минобороны Франции о незавершенности вопроса отправки французских специалистов на Украину. По сообщению французского телеканала BFMTV, тем самым министерство опровергло слухи о скором появлении французов в учебных центрах Украины.

Напомним, накануне украинские власти подписали все документы, необходимые для пребывания французских инструкторов на украинской территории. Военные инструкторы посетят учебные центры, ознакомятся с их инфраструктурой и персоналом, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

#Франция #Украина #Минобороны Украины #Наемники #инструкторы
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