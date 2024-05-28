В Подмосковье торжественно закрылся всероссийский форум «Юнармии»

Торжественная церемония закрытия Всероссийского форума «Юнармия: от смелых поступков - к новым делам» состоялась на базе учебно-методического центра «Аванград» в Подмосковье. В Форуме приняли участие юнармейцы из 89 регионов России.

В ходе церемонии заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник Виктор Горемыкин зачитал приветственные слова участникам форума от Министра обороны Андрея Белоусова.

«Сегодня юнармейское движение объединяет более одного миллиона шестисот тысяч неравнодушных мальчишек и девчонок, помогает им получить полезные знания, раскрыть творческий потенциал, почувствовать себя сопричастными судьбе страны», - подчеркнул Министр обороны РФ в своем обращении к участникам мероприятия.

Сегодня юнармейцы активно поддерживают участников СВО. Именно участники движения стали инициаторами проекта «Письмо солдату». Сегодня он приобрел всенародный масштаб.

«Отрадно, что год от года движением "Юнармия" наращивается число масштабных проектов, увеличивается охват детей и подростков, участвующих в них. Уверен, что форум станет для вас ярким, запоминающимся событием, вы обретете новых друзей, обменяетесь идеями и опытом, получите полезные и нужные знания», - обратился к участникам форума заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный подвел итоги работы движения за восемь лет, а также озвучил задачи на ближайшие пять лет.