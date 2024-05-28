ВС РФ освободили захваченных боевиками военных из Чада

Российские военнослужащие провели операцию по освобождению военных из Чада, захваченных в плен исламскими боевиками. Двадцать одного заложника захватили девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести. Все это время они содержались в полевом лагере и подвергались пыткам.

После освобождения российские военные медики оказали им всю необходимую помощь, а после эвакуировали на Родину.

По результатам совместной операции министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличии от Франции, Великобритании и США, которые получали от африканцев только выгоду.

В январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов Российской Федерации и Республики Чад, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.