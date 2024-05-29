Юрист рассказал, как после ДТП с самокатчиком взыскать компенсацию

Пешеходы, пострадавшие в результате столкновения с самокатчиками, имеют право на компенсационные выплаты. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал юрист Любим Лущик. Для этого главное - грамотно действовать сразу после инцидента.

«Необходимо взять телефон и заснять окружающую обстановку. Посмотреть, есть ли свидетели. Если виновник остался на месте, то нужно выяснить его фамилию и место проживания. Если виновник скрылся с места наезда, необходимо опросить свидетелей, обменяться с ними телефонами», - рассказал Лущик.

Если причинен существенный вред здоровью, то на место ЧП необходимо вызвать скорую помощь. Прибывшие врачи зафиксируют травмы, отметил юрист. Также можно самостоятельно обратиться в травмпункт.

«Если виновник скрылся, то необходимо обратиться в полицию. Они снимут показания с камер видеонаблюдения и получат всю необходимую информацию для поисков. Не лишним будет обратиться к коммерческим организациям, на фасадах зданий которых есть камеры. Не нужно затягивать с этим. Есть определенный срок хранения информации», - напомнил Лущик.

Не исключено, что в будущем пострадавшему придется обращаться с исковым заявлением в суд. Особенно если в результате столкновения повреждено дорогостоящее имущество, получены тяжелые травмы, предстоит долгое лечение и реабилитация.

«Чтобы аргументировать финансовые претензии, нужны документы. Например, чеки. Можно обратиться к производителю, либо к торговой организации, либо к независимым оценщикам, которые рассчитают стоимость имущества. Далее, если гражданин, который совершил наезд, уклоняется от выплат, то можно обратиться в суд общей юрисдикции, чтобы потребовать компенсацию морального вреда», - заключил юрист.

Ранее стало известно, что самокатчикам хотят запретить передвигаться в нетрезвом состоянии и покидать место аварии. Соответствующие изменения в КоАП поддержали депутаты столичной думы. За нарушение предлагается штрафовать виновных на 1,5 тысячи рублей. Законодатели сочли размер штрафов слишком малым и предложили вообще запретить самокаты в Москве. Судьбу законопроекта решат в Государственной думе.