В Москве предлагают штрафовать самокатчиков за пьяное вождение

В Москве самокатчикам могут запретить передвигаться пьяными и покидать место аварии с 1 апреля. Мосгордума поддержала соответствующую инициативу о внесении изменений в КоАП РФ.

Предлагается внести в кодекс новый субъект ответственности - лицо, которое использует средства индивидуальной мобильности (СИМ).

В частности, депутаты предусмотрели штраф до 1,5 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Также предлагается установить штраф до 1,5 тыс. рублей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, столько же - за нарушение, которое привело к причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Кроме того, штрафом в 1 000 рублей планируют наказывать тех, кто помешает ездой на самокате движению пешеходов.

По мнению некоторых законодателей, размеры предложенных штрафов слишком малы, ряд депутатов предложили полностью запретить передвигаться на самокатах в Москве. Судьбу законопроекта решат в Государственной думе.