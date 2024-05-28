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Путин: на посту премьера Норвегии Столтенберг деменцией не страдал

Этими словами российский лидер прокомментировал заявления руководителя Североатлантического альянса насчет разрешения Украине атаковать российскую территорию.
Ирина Егорова 2024-05-28 19:40:21
© Фото: Ukraine PresidencyUkrainian Pre, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Раньше генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, будучи премьер-министром Норвегии, «деменцией не страдал», заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан. Этими словами Путин прокомментировал заявления главы Североатлантического альянса по поводу разрешения Украине атаковать российскую территорию.

«На тот момент, я просто уверен, деменцией не страдал никакой», - сказал он.

Путин в качестве примера вспомнил, как они вместе со Столтенбергом «общались и решали непростые вопросы по Баренцеву морю и могли договариваться».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом снять ограничения на украинские удары поставляемым Западом оружием по объектам на территории России. По его мнению, это актуально, так как якобы Киев «не имеет возможности использовать это оружие» и ему «очень трудно защитить себя».

#НАТО #Владимир Путин #Североатлантический альянс #Йенс Столтенберг #удары #пресс-конференция #деменция
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