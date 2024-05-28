Путин: на посту премьера Норвегии Столтенберг деменцией не страдал

Раньше генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, будучи премьер-министром Норвегии, «деменцией не страдал», заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан. Этими словами Путин прокомментировал заявления главы Североатлантического альянса по поводу разрешения Украине атаковать российскую территорию.

«На тот момент, я просто уверен, деменцией не страдал никакой», - сказал он.

Путин в качестве примера вспомнил, как они вместе со Столтенбергом «общались и решали непростые вопросы по Баренцеву морю и могли договариваться».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом снять ограничения на украинские удары поставляемым Западом оружием по объектам на территории России. По его мнению, это актуально, так как якобы Киев «не имеет возможности использовать это оружие» и ему «очень трудно защитить себя».