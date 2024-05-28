Путин рассказал об обсуждении статуса движения «Талибан»*

Вопрос о признании «Талибана»* постоянно обсуждается, в том числе с партнерами из региона, об этом заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что не будет сейчас давать комментарии на этот счет, так как взаимоотношения с «Талибаном»*, с Афганистаном постоянно на слуху. Основным вопросом, по его словам, сейчас является то, как выстраивать отношения с действующей властью в Афганистане.

«Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, они являются властью», - отметил российский лидер.

Ранее Путину доложили о том, чтобы исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций.

Афганское радикальное движение «Талибан»* признано террористической организацией в России с 2003 года. В 2021 году талибы пришли к власти в Афганистане. Их правительство не признано также на Западе.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.