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Путин заявил, что у ВСУ не получится переломить ситуацию на поле боя

Владимир Путин констатировал, что чем больше Украина будет предпринимать попыток, тем больше у нее будет потерь.
Андрей Аркадьев 2024-05-28 16:28:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины не получится переломить ситуацию, сложившуюся на полях сражений специальной военной операции.

По словам главы государства, попытки киевских формирований переломить ситуацию в зоне боевых действий оборачиваются потерями украинской стороны.

«Переломить ситуацию на поле боя не получается. И чем больше будет попыток, тем больше будет потерь, и потерь далеко не в пользу украинских вооруженных сил», - сказал Путин во вторник на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.

Также глава Российского государства прокомментировал заявления представителей ряда европейских стран, предлагающих использовать поставляемое Киеву оружие для ударов по нашей стране. Президент констатировал, что размеры территорий государств, выступающих с подобными заявлениями, небольшие, поэтому представителям стран НАТО необходимо иметь в виду данный факт.

#армия #Путин #Украина #ВСУ #СВО
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