Путин заявил, что у ВСУ не получится переломить ситуацию на поле боя

Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины не получится переломить ситуацию, сложившуюся на полях сражений специальной военной операции.

По словам главы государства, попытки киевских формирований переломить ситуацию в зоне боевых действий оборачиваются потерями украинской стороны.

«Переломить ситуацию на поле боя не получается. И чем больше будет попыток, тем больше будет потерь, и потерь далеко не в пользу украинских вооруженных сил», - сказал Путин во вторник на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.

Также глава Российского государства прокомментировал заявления представителей ряда европейских стран, предлагающих использовать поставляемое Киеву оружие для ударов по нашей стране. Президент констатировал, что размеры территорий государств, выступающих с подобными заявлениями, небольшие, поэтому представителям стран НАТО необходимо иметь в виду данный факт.