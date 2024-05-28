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Министр обороны Украины призвал НАТО закрыть небо над западом страны

Министр оборонного ведомства Украины считает, что их партнеры должны проявить «больше решительности» для защиты населения страны и ее территории.
Ирина Егорова 2024-05-28 14:55:06
© Фото: Pool Ukrainian Presidentia, Global Look Press

Закрыть небо над западными регионами Украины попросил у НАТО глава Минобороны страны Рустем Умеров. По его словам, соседние страны, входящие в Североатлантический альянс, не могут обеспечить ВСУ системами ПВО, поэтому необходимо прибегнуть к данной мере.

«Российские атаки на наши энергетические объекты представляют угрозу для наших соседей», - добавил Умеров.

Также министр заявил, что украинские партнеры должны проявить «больше решительности» в вопросе защиты населения Украины и ее территории, пишет Life.

Ранее стало известно, что в НАТО идет обсуждение защиты воздушного пространства над Западной Украиной своими средствами ПВО. Инициатором дискуссии выступила польская сторона. Идею поддержали Британия, Франция, Польша, Канада, Литва и Эстония. Против выступают Соединенные Штаты и Германия. При этом к окончательному решению стороны так и не пришли. 

#в стране и мире #защита #Украина #НАТО #ВСУ #небо #средства пво #западная часть #Рустем Умеров
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