Министр обороны Украины призвал НАТО закрыть небо над западом страны

Закрыть небо над западными регионами Украины попросил у НАТО глава Минобороны страны Рустем Умеров. По его словам, соседние страны, входящие в Североатлантический альянс, не могут обеспечить ВСУ системами ПВО, поэтому необходимо прибегнуть к данной мере.

«Российские атаки на наши энергетические объекты представляют угрозу для наших соседей», - добавил Умеров.

Также министр заявил, что украинские партнеры должны проявить «больше решительности» в вопросе защиты населения Украины и ее территории, пишет Life.

Ранее стало известно, что в НАТО идет обсуждение защиты воздушного пространства над Западной Украиной своими средствами ПВО. Инициатором дискуссии выступила польская сторона. Идею поддержали Британия, Франция, Польша, Канада, Литва и Эстония. Против выступают Соединенные Штаты и Германия. При этом к окончательному решению стороны так и не пришли.