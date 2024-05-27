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Bild: в НАТО идут дискуссии по прикрытию Западной Украины своей ПВО

Рискнуть и санкционировать эту идею склонны Британия, Франция, Канада, Польша, Эстония и Литва. Против выступили Германия и Соединенные Штаты.
Тимур Шерзад 2024-05-27 13:51:10
© Фото: Daniel Naupold, Globallookpress

В НАТО идет обсуждение защиты воздушного пространства над Западной Украиной своими средствами ПВО. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на источники. 

Утверждается, что эта идея пришлась по вкусу Британии, Франции, Польше, Канаде, Литве и Эстонии. Против выступают Соединенные Штаты и Германия. При этом к окончательному решению стороны так и не пришли. 

Как пишет издание, инициатором обсуждения выступила польская сторона. 

Также в НАТО, как сообщили в Bild, обсуждают вопросы обучения украинских солдат инструкторами альянса непосредственно на подконтрольной Киеву территории. 

Кроме этого, Британия, Канада и Эстония разрабатывают новую логистическую концепцию, согласно которой НАТО будет заниматься не только доставкой оружия и боеприпасов к украинским границам, но и их перевозкой до линии боевого соприкосновения. 

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о безответственном поведении Европы из-за помощи Киеву.

#в стране и мире #пво #НАТО #западная украина
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