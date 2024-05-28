Глава Калмыкии анонсировал рейсы в Сочи из аэропорта Элисты

Аэропорт Элисты в ближайшее время начнет отправлять рейсы в Сочи. Об этом журналистам рассказал глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Я думаю, что данный рейс будет востребован жителями Калмыкии и не только. Уверен, что из соседних регионов к нам тоже будут приезжать, чтобы воспользоваться аэропортом Элиста», - сказал он.

Хасиков отметил, что аэропорт Элисты теперь вносит свой вклад в то, чтобы жителям юга нашей страны было удобно передвигаться, чтобы облегчить жизнь нашим соотечественникам.

Сам глава региона первым же рейсом вылетел в Москву. Он объяснил, что для него это был принципиальный момент, кроме того, в столице его ждут рабочие встречи.

«Если честно, я радуюсь не за самого себя, а за наших земляков. Возобновление деятельности аэропорта - это точка роста для развития Калмыкии в целом», - добавил Хасиков.

Сегодня первый самолет приземлился в аэропорту Элисты. Ограничения действовали с февраля 2022 года по соображениям безопасности.