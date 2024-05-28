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Аэропорт Элисты возобновил работу впервые с февраля 2022 года

Воздушная гавань приняла первый рейс из Москвы.
Владимир Рубанов 2024-05-28 11:19:57
© Фото: BatuKhasikov08, Telegram

Аэропорт Элисты открылся 28 мая после временного прекращения работы в феврале 2022 года. Первый рейс из московского аэропорта Жуковский прибыл в столицу Калмыкии.

За время простоя пассажирский терминал аэропорта реконструировали. Капитальный ремонт провели в 2023 году. Увеличилась пропускная способность аэропорта. Теперь он может принимать до 100 человек в час.

С сегодняшнего дня открылось авиасообщение между Элистой и Москвой. Пока рейсы выполняются дважды в неделю, но в июне их станет больше. Кроме того, летом могут добавиться рейсы в Сочи и Казань.

Решение о безопасности выполнения полетов в Элисту подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения. Временное ограничение полетов распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

#Москва #Аэропорт #аэропорт Жуковский #безопасность #авиасообщение #Калмыкия #элиста
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