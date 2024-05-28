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В войсках создали «Царь-мангал» для перевозки пехоты

«Царь-мангал» на базе поврежденного танка с удаленной башней защищен дополнительными металлическими листами, которые повышают его устойчивость к атакам FPV-дронов.
Павел Кольцов 2024-05-28 14:09:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В российских войсках создали «Царь-мангал» для перевозки пехоты. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.  

За основу взяли танк Т-72. Он получил повреждение в ходе боевых действий - разбило орудие. При этом ходовая была в порядке. Тогда ремонтники срезали башню и наварили стальные листы. Теперь усиленную металлическими листами бронемашину можно использовать для перевозки пехоты. 

Подобные тяжелые бронемашины, создающиеся на базе поврежденных танков, в войсках называют «Царь-мангалами». Листы металла дополнительно защищают танк от поражения FPV-дронами, которые стали серьезной угрозой бронетехнике в условиях современных боевых действий. 

Кроме этого, корреспондент «Звезды» показал, как ремонтники устанавливают на бронетехнику дополнительную защиту заводского производства, а также обслуживают автомобили, заменяя им в том числе и двигатели целиком. В таких случаях проще отправлять мотор на капитальный ремонт - так техника быстрее встанет в строй. 

Ранее сообщалось, что танк Т-72Б3М уничтожил укрепленные позиции украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бронетехника #танк #наш эксклюзив #ремонтные подразделения #Царь-Мангал
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