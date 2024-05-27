Танк Т-72Б3М уничтожил укрепленные позиции украинских боевиков

В зоне специальной военной операции танкисты группировки войск «Север» ежедневно и круглосуточно ведут боевую работу. Один из примеров - действия экипажа танка Т-72Б3М, который уничтожил укрепленные позиции боевиков. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что огонь велся из поля прямой наводкой.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что танки также работают из закрытых огневых позиций, фактически превращаясь в артиллерийское орудие. А во время штурмовых действий танки применяют и на коротких дистанциях.

«От механика-водителя зависит многое - жизнь экипажа. Правильно повернуться, чтобы не пробили. Если увидел врага, сразу необходимо доложить командиру», - говорит механик-водитель танка Т-72Б3М с позывным Чугун.

После каждой стрельбы танк обязательно меняет позицию. Это необходимо для того, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии или атаку дронов-камикадзе.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как экипаж Т-72 осколочно-фугасными снарядами разнес опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.