Оператора ВГТРК Александра Пушина ранили в Харьковской области

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение во время съемок сюжета в Харьковской области. Об этом сообщает канал «Россия 24».

Уточняется, что жизни журналиста ничего не угрожает. В данный момент он находится в больнице.

«Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК», - отметила ведущая в эфире телеканала.

В репортаже также отмечено, что осколки, полученные в результате взрыва, попали в ногу оператора. Пушин смог самостоятельно наложить турникет, чтобы не отвлекать и не замедлять съемочную группу.

Украинские боевики не стесняются в неизбирательных обстрелах. Так, недавно сообщалось, что ВСУ ударили по ЛНР кассетными боеприпасами. В результате этого обстрела начался пожар.