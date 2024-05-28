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Оператора ВГТРК Александра Пушина ранили в Харьковской области

Жизни раненого Александра Пушина в данный момент ничего не угрожает, его доставили в больницу.
Тимур Шерзад 2024-05-28 13:04:51
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение во время съемок сюжета в Харьковской области. Об этом сообщает канал «Россия 24».

Уточняется, что жизни журналиста ничего не угрожает. В данный момент он находится в больнице.

«Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК», - отметила ведущая в эфире телеканала. 

В репортаже также отмечено, что осколки, полученные в результате взрыва, попали в ногу оператора. Пушин смог самостоятельно наложить турникет, чтобы не отвлекать и не замедлять съемочную группу.

Украинские боевики не стесняются в неизбирательных обстрелах. Так, недавно сообщалось, что ВСУ ударили по ЛНР кассетными боеприпасами. В результате этого обстрела начался пожар.  

#Харьковская область #ранение #оператор #Александр Пушин
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