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ВСУ ударили по ЛНР кассетными боеприпасами

В результате обстрела начался пожар. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ирина Егорова 2024-05-27 22:30:35
© Фото: glava_lnr_info, Telegram

Очередной ракетный удар нанесли украинские боевики по Луганску. Атака велась кассетными боеприпасами. В результате обстрела начался пожар.

«На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», - написал в своем Telegram-канале глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Ситуация находится на его личном контроле. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее  в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами пострадали мирные жители. Также повреждения получила инфраструктура города.

#в стране и мире #пожар #боевики #ВСУ #ЛНР #Обстрел #кассетные боеприпасы
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