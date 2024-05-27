ВСУ ударили по ЛНР кассетными боеприпасами

Очередной ракетный удар нанесли украинские боевики по Луганску. Атака велась кассетными боеприпасами. В результате обстрела начался пожар.

«На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», - написал в своем Telegram-канале глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Ситуация находится на его личном контроле. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее в результате украинского обстрела кассетными боеприпасами пострадали мирные жители. Также повреждения получила инфраструктура города.