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Мирошник допустил, что новый удар ВСУ в ЛНР был нанесен по спасателям

Первый удар по Луганску был осуществлен вечером в понедельник, он спровоцировал пожар, к месту возгорания прибыли сотрудники МЧС, правоохранители и медики.
Елизавета Кондрикова 2024-05-28 01:24:35
© Фото: Евгений Биятов, РИА новости

Повторный удар ВСУ по Луганску мог быть нанесен по территории, где работают спасатели МЧС после предыдущей атаки противника вечером в понедельник 27 мая, допустил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавней ракетной атаки», - цитирует RT сообщение Мирошника. 

Он добавил, что подробностей на данный момент нет. Повторный удар был нанесен по тем же районам Луганска, что и до этого, примерно в полночь. Местные жители сообщали о двух прилетах.

Ранее о ракетном ударе по Луганску рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, атаку осуществили кассетными боеприпасами. В результате удара начался пожар, на место направили сотрудников МЧС, полиции и медиков.

#ВСУ #ЛНР #Луганск #МЧС России #Родион Мирошник #удар ВСУ
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