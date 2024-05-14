Экипажи «Солнцепеков» уничтожили опорники ВСУ в районе Часова Яра

Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру. Кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем показало Минобороны России.

Успешная работа наших тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и зачистить их.

Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения поддерживают огнем штурмовые подразделения у Часова Яра. Расчеты «Солнцепеков» чаще работают ночью. Это безопаснее и создает эффект неожиданности для противника.

В темноте тяжелые огнеметы отправляют пакеты термобарических снарядов, которые воспламеняют взрывоопасную смесь. Температура в несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают все живое на украинских позициях.

Уцелевшие боевики после такого удара чаще всего предпочитает покинуть позиции и отступить.

Корректируют огонь в режиме реального времени и передают результаты поражения на командный пункт расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В зоне спецоперации расчеты «Солнцепеков» каждый день поражают укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой ВСУ, живую силу противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.