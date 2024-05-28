Вертолет, с которого убили медведей на Камчатке, могут конфисковать

Убившие с вертолета трех медведей на Камчатке действовали незаконно и нахально, ответственность понесут не только браконьеры, но и организаторы такой охоты. Об этом в беседе со «Звездой» заявил старший группы по выходу опасных животных в ДНД, внештатный охотинспектор Владимир Шаблий.

Эксперт обратил внимание на то, что охота велась не только в незаконном месте, но и незаконным способом - нельзя стрелять в заказнике, кроме того, запрещено это делать с вертолета.

«Есть у нас правила охоты, в которых конкретно написано, как производится охота на медведя, каким видом оружия стрелять, чем нельзя. Там же написано, что нельзя с транспортного средства с включенным двигателем производить стрельбу», - сказал он.

Кроме того, Шаблий обратил внимание, что нельзя было перевозить туши животных, просто привязав их к вертолету. Охотник должен был сделать отметку о добыче с указанием даты, приблизительного возраста и веса животного, разделать ее и после этого правильно транспортировать.

«Перевозка, которая уже осуществлялась на вертолете, это нельзя делать даже по техническим параметрам. Вертолет мог попасть в восходящие потоки воздуха, неправильная балансировка приведет к тому, что вертолет упадет и разобьется», - объяснил эксперт.

По словам инспектора, люди, которые затеяли такого рода охоту, имеют лишние деньги и не захотели «нормально» охотиться.

«Здесь просто хамство, нахальство. Это явное браконьерство», - заявил он.

По его мнению, вертолет, с которого производилась стрельба, может попасть под конфискацию, а ответственность понесет и тот, кто организовал такую охоту, и тот, кто стрелял.