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На Камчатке разыскивают браконьеров, убивших с вертолета трех медведей

Полицейские опрашивают свидетелей и подозреваемых, рассказали «Звезде» в Минприроды края.
Владимир Рубанов 2024-05-28 09:30:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Камчатском крае полицейские разыскивают браконьеров, которые охотились на бурых медведей на вертолете. Об этом «Звезде» сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

«Мы нетерпимо относимся к браконьерству, и тем более на особо охраняемых территориях», - сказал он.

Видео и фотографии предполагаемой незаконной охоты удалось получить «Звезде». На них видно, как некие люди перевозят на вертолете тушу медведя, а потом разделывают ее в горах.

По данным Telegram-каналов, охота могла состояться в конце апреля на территории заказника «Река Удочка». Сообщается, что браконьеры застрелили трех медведей за три дня.

Полиция опрашивает свидетелей и подозреваемых, устанавливает детали случившегося, сообщили «Звезде» в Минприроды Камчатского края. Министр природных ресурсов и экологии выразил уверенность, что правоохранительные органы привлекут нарушителей к ответственности.

#Камчатский край #Камчатка #наш эксклюзив #медведи #браконьеры #Минприроды #заказник #незаконная охота
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