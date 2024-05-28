На Камчатке разыскивают браконьеров, убивших с вертолета трех медведей

В Камчатском крае полицейские разыскивают браконьеров, которые охотились на бурых медведей на вертолете. Об этом «Звезде» сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

«Мы нетерпимо относимся к браконьерству, и тем более на особо охраняемых территориях», - сказал он.

Видео и фотографии предполагаемой незаконной охоты удалось получить «Звезде». На них видно, как некие люди перевозят на вертолете тушу медведя, а потом разделывают ее в горах.

По данным Telegram-каналов, охота могла состояться в конце апреля на территории заказника «Река Удочка». Сообщается, что браконьеры застрелили трех медведей за три дня.

Полиция опрашивает свидетелей и подозреваемых, устанавливает детали случившегося, сообщили «Звезде» в Минприроды Камчатского края. Министр природных ресурсов и экологии выразил уверенность, что правоохранительные органы привлекут нарушителей к ответственности.