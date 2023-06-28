Мавзолей, амфоры, авиабомбы: какие уникальные артефакты нашли археологи при раскопках Херсонеса

По соседству с археологами военные специалисты уже приступили к возведению корпусов будущего музейного комплекса с выставочными зонами под открытым небом.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Древний мавзолей, амфоры и даже авиабомбы обнаружили археологи на раскопках в Севастополе. Одна из последних находок - каменная постройка. Специалисты уверяют, что это уникальный памятник античной культуры, к тому же хорошо сохранившийся.

Четыре миллиона предметов - в полтора раза больше, чем все фонды музея-заповедника «Херсонес Таврический». Небывалое количество находок, и все они - с грандиозной стройки на берегу моря.

Южный пригород Херсонеса. Улица за крепостной стеной, самая широкая, можно сказать центральная. Чтобы до нее докопаться, пришлось поднять многовековые слои. Сначала «Греческий», потом «Эллинистический», мощный «Римский» слой - Средневековье, и два метра сверху «Новейшего времени».

Здесь же и перекресток эпох. А еще удивительный, и на редкость хорошо сохранившийся, «мавзолей», ставший главным открытием. Сверху - ритуальная беседка, внизу - погребальный комплекс. На каменной плите отчетливо: женское имя - Кассандра.

«Плита - перекрытие с одного из саркофагов вот на этом мавзолее. Это, скорее всего, было остатки надгробия или само надгробие, на котором упоминалось имя захороненной Кассандры и ее отца Антисфеда. Кассандра - вообще редкое, это впервые. Мало того, что это мифологическое имя, это троянская принцесса, прорицательница с очень печальной судьбой. Ну, и в Причерноморье это имя встретилось впервые», - рассказал старший научный сотрудник института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

Экспедиция в Херсонесе с самого начала стала вызовом для археологов. Работы, которые обычно ведутся десятилетиями, нужно было успеть выполнить за три года. Пришлось даже частично осушать территорию: мешало море, уровень воды в котором за сотни лет вырос на 4 метра.

На месте раскопа постоянно работают насосы. Если они остановятся хотя бы ненадолго, вся эта территория уйдет под воду. Положение древнего городища - на два с половиной метра ниже уровня моря.

Тезка великого князя из рода Рюриковичей - того самого Ярослава Мудрого, который строил на Руси храмы и развивал культуру, теперь по кусочкам выковыривает историю из 9-метрового среза эпох.

«Камни, грязь очищаем. Потом это будут фотографировать для истории. Историю надо знать. Без истории случаются проблемы. Как сейчас на Украине. Историю забыли - начали воевать», - сказал археолог Ярослав Мудрый.

Каждому осколку амфоры присвоен порядковый номер, чтобы ничего не потерялось.

«Это святая святых - камералка. Здесь происходит разбор массового археологического материала. То, что мы показывали до этого, это индивидуальные находки, это красиво, музейные вещи. Большая часть работы археолога в экспедиции - это разбор массового материала. Эти вещи экспозиционной ценности не имеют, мы их должны как можно более подробно описать», - поделился лаборант Института истории материальной культуры РАН, младший научный сотрудник Севастопольского университета Денис Головко.

Лаборант Анна показала хрупкие стеклянные сосуды, с которыми нужно быть предельно осторожными.

«В моих руках стеклянный бальзамарий, найденный из погребения последнего. В нем находились определенные масла, которые были положены вместе с погребенным. Он примечателен тем, что он достаточно редкой формы. Он сохранен в полной форме, это большая редкость. Потому что обычно он просто раздавливается под гнетом земли. Но этот сохранился в полной форме и в общем-то он прекрасен», - отметила лаборант Института истории материальной культуры РАН Анна Колмыкова.

Полторы тысячи коробок - вот оно настоящее богатство, говорят археологи. Здесь и золотые украшения римского времени. Эллинистические амфоры из разных регионов Средиземноморья. Попадались и авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Десятки таких вывезли и обезвредили на полигоне МЧС специалисты-подрывники.

Общая площадь исследований на Херсонесе - 85 тысяч квадратных метров. Там, где заканчиваются раскопки, начинается стройка. По соседству с археологами военные специалисты уже приступили к возведению корпусов будущего музейного комплекса. Совсем скоро здесь будет исторический парк - необычное музейное пространство с особой атмосферой, с выставочными зонами под открытым небом, где обязательно будет представлено самое интересное.

Ранее «Звезда» рассказала, какие предметы нашли в Челябинске на месте строительства дома. Археологи обнаружили пушечные ядра, патроны, фарфор, фигурки, а также личные вещи, предположительно, участников Гражданской войны.