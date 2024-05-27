Пленный рассказал, как его бросило командование и спасли бойцы ВС РФ

Сдавшийся в плен украинец Валентин Мацепуро рассказал, как его бросило украинское командование, но спасли российские бойцы. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

Мацепуро был мобилизован. Медкомиссию не проходил, но это не помешало представителям военкомата признать его годным. Подготовку пленный оценил крайне низко, обучения практически не было, людей предоставили самим себе, обращаться с оружием так и не научили. За четыре месяца на полигоне удалось произвести лишь 15 выстрелов.

Валентин был пленен на Купянском направлении. Солдат привезли на огневые позиции, и командование бросило их там погибать. Когда российские военные открыли огонь по позициям ВСУ, Мацепуро получил ранение. Несмотря на запрос по рации, командование так и не помогло с эвакуацией. Пленный подчеркнул, что их обманули и кинули, люди для украинского командования - расходный материал.

Вскоре Мацепуро нашли российские военные. Пленный отметил достойное отношение со стороны ВС РФ. Российские бойцы оказали Валентину необходимую медицинскую помощь и дали закурить.

Отметим, что украинские военные регулярно складывают оружие и сдаются, понимая бессмысленность участия в боевых действиях и желая сохранить свою жизнь. Минобороны на днях поделилось кадрами с рассказами пленных украинцев. Многие бойцы ВСУ, плененные в ходе продвижения ВС РФ в Харьковской области, критикуют качество оборонительных сооружений и указывают на признаки коррупции при выделении средств на их возведение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.