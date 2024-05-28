Путин: организаторы террористических рейдов в Россию просчитались

Организаторы террористических рейдов на территорию России просчитались, встретили жесткий и суровый отпор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении в честь Дня пограничника.

Глава государства отметил, что сорвать попытки прорыва банд наемников и диверсионных групп удалось во многом благодаря решимости пограничников.

«Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», - заявил президент.

Напомним, сегодня, 28 мая, в России отмечают День пограничника. Глава государства поздравил с профессиональным праздником личный состав, ветеранов и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ РФ. Владимир Путин пожелал им успехов, здоровья и всего самого доброго. Кроме того, президент поблагодарил пограничников за добросовестную службу и верность долгу.