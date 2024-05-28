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Путин: организаторы террористических рейдов в Россию просчитались

Во многом благодаря решимости пограничников удалось сорвать попытки прорыва на территорию РФ банд наемников и диверсионных групп.
Сергей Лебедев 2024-05-28 00:51:46
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Организаторы террористических рейдов на территорию России просчитались, встретили жесткий и суровый отпор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении в честь Дня пограничника.

Глава государства отметил, что сорвать попытки прорыва банд наемников и диверсионных групп удалось во многом благодаря решимости пограничников.

«Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», - заявил президент.

Напомним, сегодня, 28 мая, в России отмечают День пограничника. Глава государства поздравил с профессиональным праздником личный состав, ветеранов и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ РФ. Владимир Путин пожелал им успехов, здоровья и всего самого доброго. Кроме того, президент поблагодарил пограничников за добросовестную службу и верность долгу.

#день пограничника #Диверсанты #Владимир Путин #Пограничная служба #президент россии #профессиональный праздник #отпор #банды
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