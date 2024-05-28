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Путин поздравил россиян с Днем пограничника

В своем обращении глава государства отметил, что пограничники доблестно защищают жизнь и безопасность россиян, суверенитет и национальные интересы страны.
Сергей Лебедев 2024-05-28 00:00:27
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин обратился к личному составу, ветеранам и гражданскому персоналу Пограничной службы ФСБ РФ с поздравительной речью в честь их профессионального праздника. Сегодня, 28 мая, в стране отмечается День пограничника.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что День пограничника является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны.

«Примером стойкости и несгибаемой воли навсегда останется героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны. Приняв на себя первый удар врага, они не дрогнули, не отступили, отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах, уничтожали пособников нацистов, вместе со всем народом приближали Великую Победу», - сказал президент.

Сейчас пограничники, отметил Владимир Путин, продолжают доблестные традиции своих предшественников. Они защищают жизнь и безопасность россиян, суверенитет и национальные интересы страны.

«На пограничные органы возложены действительно большие и ответственные задачи. Уверен, что и в дальнейшем вы будете решать их достойно», - добавил глава государства.

Владимир Путин поблагодарил пограничников за добросовестную службу и верность долгу. Он пожелал им здоровья, успехов и всего самого доброго.

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