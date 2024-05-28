МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЕС заблокировали семь актов о передаче Киеву 5 млрд евро на оружие

Тем самым в Евросоюзе объяснили задержки с оказанием военной помощи Украине.
Елизавета Кондрикова 2024-05-28 00:12:06
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Global look Press

В Совете ЕС находятся в заблокированном состоянии семь документов, которые позволили бы передать Украине €5 млрд на закупку вооружений, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

«У меня висят семь легальных актов на одобрении. Семь документов, которые не позволяют выделить €5 млрд на военную помощь Украине», - цитирует ТАСС слова Борреля.

Тем самым дипломат ответил на сторонние нападки о задержках с осуществлением помощи Украине. Речь идет о передаче средств из, так называемого, Фонда мира.

По словам Борреля, главы МИД стран Евросоюза также не смогли утвердить окончательное решение о передаче доходов от замороженных активов России на закупки оружия для ВСУ, несмотря на «горячие дискуссии» в Совете.

Дипломат призвал не блокировать документы, которые позволили бы использовать доходы от активов для приобретения вооружения для ВСУ.

#евросоюз #Жозеп Боррель #Совет ЕС #закупка оружия #военная помощь украине
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 