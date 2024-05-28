В ЕС заблокировали семь актов о передаче Киеву 5 млрд евро на оружие

В Совете ЕС находятся в заблокированном состоянии семь документов, которые позволили бы передать Украине €5 млрд на закупку вооружений, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

«У меня висят семь легальных актов на одобрении. Семь документов, которые не позволяют выделить €5 млрд на военную помощь Украине», - цитирует ТАСС слова Борреля.

Тем самым дипломат ответил на сторонние нападки о задержках с осуществлением помощи Украине. Речь идет о передаче средств из, так называемого, Фонда мира.

По словам Борреля, главы МИД стран Евросоюза также не смогли утвердить окончательное решение о передаче доходов от замороженных активов России на закупки оружия для ВСУ, несмотря на «горячие дискуссии» в Совете.

Дипломат призвал не блокировать документы, которые позволили бы использовать доходы от активов для приобретения вооружения для ВСУ.