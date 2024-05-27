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Президент Эстонии заявил, что Россию надо «поставить на колени»

Карис считает, что только после этого могут начаться переговоры о прекращении конфликта на Украине.
Владимир Рубанов 2024-05-27 07:23:07
© Фото: Ukraine Presidency Ukrainian Pre, Global Look Press

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени. Об этом он сказал в интервью Yle.

По словам Кариса, самое главное сейчас - это «остановить российскую военную машину».

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении конфликта на Украине», - заявил эстонский президент.

Карис сообщил, что сейчас связь между Эстонией и Россией довольно слаба, хотя она и есть. По его словам, «определенные каналы остаются открытыми во всех ситуациях».

Президент объяснил, что граница между странами открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники по ту сторону. Но ее могут «очень быстро» закрыть при необходимости.

#Украина #граница #эстония #переговоры #Алар Карис
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