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Президент Эстонии заявил об отсутствии планов закрыть границу с РФ

Решение Алара Кариса связано с наличием родственников у эстонцев на территории РФ.
Услада Дубинина 2024-05-25 14:50:51
© Фото: Konstantin Sednev, imago, Globallookpress

Граница России и Эстонии не будет закрыта, об этом заявил президент Эстонии Алар Карис. По его мнению, в этом нет необходимости. Также глава государства уточнил, что причиной являются родственники эстонцев на территории России. Он рассказал, что при необходимости границу между двумя странами могут закрыть. 

«Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу», - заявил Алар Карис в интервью телекомпании Yle.

Президент Эстонии сообщил об отсутствии «красного телефона», а также о  продолжении диалога между двумя странами. Решение по отправке войск на Украину принимает парламент, уточнил Алар Карис.  

Напомним, что ранее Эстония объявила о намерении отправить войска для помощи в решении «тыловых задач» ВСУ. Таллин рассматривает все возможности для этого, сообщила советник президента республики по вопросам безопасности Мадис Ролл.

#в стране и мире #войска #эстония #ВСУ #Таллин
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