Президент Эстонии заявил об отсутствии планов закрыть границу с РФ

Граница России и Эстонии не будет закрыта, об этом заявил президент Эстонии Алар Карис. По его мнению, в этом нет необходимости. Также глава государства уточнил, что причиной являются родственники эстонцев на территории России. Он рассказал, что при необходимости границу между двумя странами могут закрыть.

«Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу», - заявил Алар Карис в интервью телекомпании Yle.

Президент Эстонии сообщил об отсутствии «красного телефона», а также о продолжении диалога между двумя странами. Решение по отправке войск на Украину принимает парламент, уточнил Алар Карис.

Напомним, что ранее Эстония объявила о намерении отправить войска для помощи в решении «тыловых задач» ВСУ. Таллин рассматривает все возможности для этого, сообщила советник президента республики по вопросам безопасности Мадис Ролл.