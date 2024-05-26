ВС РФ сбили 13 беспилотников ВСУ над Курской и Орловской областями

Российские военнослужащие перехватили 13 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками, на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что киевский режим предпринял очередную попытку совершения теракта с применением БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области», - уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские боевики регулярно, с момента начала СВО предпринимают попытки совершения теракта на территории России. Так, в субботу, 25 мая, над белгородской областью дежурные средства ПВО сбили 29 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.