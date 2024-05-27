Economist: дефицит взрывчатки усложнил для ЕС поставки оружия ВСУ

Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет, пишет The Economist. В ЕС признали, что не выполнили обязательства предоставить ВСУ один миллион снарядов к марту 2024 года. Самой большой стала проблема, о которой до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ.

ЕС нужно огромное количество материалов, чтобы достичь своей цели по производству 2 млн снарядов в год к концу 2025 года. Каждый артиллерийский снаряд начинен 10,8 кг взрывчатого вещества, такого как тротил, октоген или гексоген. Дополнительный заряд нужен для выстрела.

Другие боеприпасы требуют еще большего количества взрывчатки. Например, боеголовка ракеты Storm Shadow весит около 450 кг. Но производители взрывчатых веществ не уверены, что производство можно нарастить.

Окончание холодной войны привело к резкому падению спроса на оружие и вынудило многих европейских производителей взрывчатых веществ сократить или закрыть свои предприятия. Великобритания, например, закрыла свой последний завод по производству взрывчатых веществ в 2008 году. Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши.

В других странах многие государственные объекты были либо приватизированы, либо законсервированы. На протяжении десятилетий производство было ориентировано на потребности мирного времени. В результате в цепочке поставок остается очень мало резервов для удовлетворения растущего спроса.

Лишь несколько компаний до сих пор производят высокоэнергетические материалы, соответствующие стандартам НАТО, которые требуются для производства основного заряда артиллерийского снаряда или ракеты. Такие предприятия есть, например, в Норвегии, Швеции и Франции. Сейчас они загружены заказами.

Для возобновления работы законсервированных заводов потребуется время. Их нужно переоснащать и ремонтировать. Строительство предприятия с нуля может занять от трех до семи лет. Например, компания Rheinmetall строит комплекс по производству взрывчатых веществ в Венгрии, однако производство там начнется только в 2027 году.

Кроме того, заводам не хватает квалифицированных кадров и сырья. Расширению мощностей могут препятствовать европейские правила безопасности и охраны окружающей среды.

В этих условиях Европа ищет способы найти боеприпасы за пределами континента. Например, Чехия возглавляет инициативу по закупке для Киева снарядов в других странах.