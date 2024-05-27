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ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

Предварительно, никто не пострадал, повреждения получили дома и автомобили в городе Шебекино и селе Муром.
Елизавета Кондрикова 2024-05-27 05:05:09
© Фото: Антон Вергун РИА Новости

ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области, предварительно, в результате атаки никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Повреждения получили жилые дома города Шебекино и села Муром, выбиты стекла и посечены фасады, осколками задеты автомобили, 12 - в Шебекино, и один - в Муроме. Также в Муроме на территории одного из домов загорелась надворная постройка, повредилась линия газоснабжения.

На местах уже работают оперативные и аварийные службы. По словам губернатора, днем будет продолжен подомовой обход.    

Накануне Гладков сообщал о массированном обстреле ВСУ региона, жертвами вражеской атаки стали шесть человек, еще 21 мирный житель получил ранения. За сутки противник более 110 раз ударил по Белгородской области.

#белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков #повреждения #обстрел всу #шебекино
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