Экипаж Т-72 разнес опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Наступление российской пехоты на Авдеевском направлении прикрывают танки. На опубликованных кадрах экипаж Т-72 группировки войск «Центр» выдвигается на боевую позицию.

Танк на точке, цель известна. Выстрелы - прямой наводкой. Вражеский опорник поражают осколочно-фугасные снаряды калибра 125 миллиметров. Танкисты называют эти удары настоящей музыкой передовой. У них все работает как по нотам, четко и быстро.

На кадрах с высоты птичьего полета от операторов БПЛА видно, что цель уничтожена. Боевая машина возвращается в безопасный район. Затем - новый приказ. Нужно подавить вражескую пулеметную точку.

Филигранно - прямо в блиндаж. Над полем, где повсюду воронки, поднимается дым. Еще одна задача выполнена.

Под маскировочной сетью на броне танка прочная динамическая защита. Над башней - противодронный каркас. Это может защитить экипаж и машину при атаке с воздуха. Многое зависит и от мастерства механика-водителя. О своем опыте рассказал мехвод с ярким позывным Сталин, который уже спасал жизни товарищам, выводя свой Т-72 из-под роя вражеских дронов-камикадзе.

«Выезжали работать на прямую наводку. Как отработали - мы откатывались обратно. И по нам работали вражеские FPV-дроны. Ты едешь, и самое главное обратно откатиться. Чтобы экипаж живой остался», - рассказал он.

Крепкая броня Т-72 не мешает ему оставаться быстрым и маневренным. Но, конечно, только в умелых руках. На наших глазах боевая машина вновь выдвигается на задачу, и экипаж не сомневается - она, как и всегда, будет выполнена.

Ранее расчет Д-30 накрыл пехоту ВСУ в лесополосе на Донецком направлении, не дав противнику закрепиться. В МО РФ отметили, что боевики регулярно несут потери в живой силе и технике на этом направлении благодаря слаженнной работе наших подразделений.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.