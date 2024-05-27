Действующий литовский президент Науседа победил во втором туре выборов

В Литве во втором туре президентских выборов победил действующий глава государства Гитанас Науседа. Политик набрал 74,43% голосов. Об этом сообщили в Главной избирательной комиссии страны после обработки данных со всех участков.

«Это оценка тех пяти лет работы, которые были непростыми, которые проходили в меняющихся обстоятельствах», - заявил Гитанас Науседа во время встречи с журналистами в предвыборном штабе.

Конкурентом действующего президента на выборах была премьер-министр Ингрида Шимоните. Ей удалось набрать 24,06% голосов.

Напомним, первый тур выборов прошел 12 мая. На пост президента страны избирались восемь кандидатов. Тогда Гитанас Науседа набрал чуть больше 44% голосов. Этого оказалось недостаточно для победы.