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Голосование на выборах президента началось в Литве

На избирательных участках также пройдет референдум по двойному гражданству.
Услада Дубинина 2024-05-12 10:58:55
© Фото: Zygimantas Ged, imago, Globallookpress

В Литве начались президентские выборы, по всей стране утром 12 мая открылись около 1,9 тысяч избирательных участков. Также в воскресенье пройдет референдум о введении института двойного гражданства.

На пост президента страны избираются восемь кандидатов, одна половина из них выдвинута политическими партиями, другая - самовыдвиженцы. По данным социологических опросов, лидерами голосования являются действующий президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и адвокат Игнас Вегеле. 

Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, через две недели состоится второй тур президентских выборов, в котором примут участие лидеры первого этапа. Глава государства избирается прямым тайным голосованием на пять лет.

#Выборы #голосование #Литва #Ингрида Шимоните #Гитанас Науседа
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